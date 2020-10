Game, Set, Match

MTV Engelbostel-Schulenburg schließt Saison ab

Die Tennisabteilung des MTV Engelbostel-Schulenburg beendete jetzt die Saison mit dem traditionellen Abschluss-Kuddel-Muddel. 18 Teilnehmer erlebten spannende Mixed- Partien mit beeindruckenden Ballwechseln. Bei dieser Art des Turnieres, an dem die Paarungen in jeder Runde neu zusammengelost werden, steht mehr der Spaß im Vordergrund. Dennoch wird um jeden Ball gefightet. Auch hier geht es um Punkte und zum Schluss wurden die Sieger gekürt. Bei den Frauen freuten sich Finja und bei den Männern Tobias über den Sieg. Auch die Platzierten belohnte die Turnierleitung mit einem Gutschein für die MTV-Gaststätte.Unter Einhaltung der momentanen Covid-19-Vorgaben wurde bei schönem Wetter die kurze und besondere Aschenplatz-Saison abgeschlossen. Trotz der Einschränkungen und den ausgefallenen Punktspielen freuten sich die Teilnehmer ein letztes Mal gemeinsam draußen zu spielen zu können.Die Tennisabteilung verabschiedet sich somit in die Halle und freut sich schon auf eine hoffentlich normale Saison 2021.