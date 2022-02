Gegen die Friesen

(ok). Nach einer coronabedingten Pause haben die Handballer der HSG Langenhagen ihre Saison fortgesetzt. Am Wochenende steht in der Halle der Robert-Koch-Realschue eine Partie auf dem Programm, sie findet am heutigen Sonnabendnachmittag, 19. Februar, statt. Die männliche E-Jugend spielt um 14 Uhr in der Regionsliga gegen Friesen Hänigsen. Es gilt die 2Gplus-Regel, für Geboosterte entfällt der zusätzliche Test.