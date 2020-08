Gehertag beim SCL

Langenhagen. An diesem Wochenende findet auf der Anlage des SCL an der Konrad-Adenauer-Straßeder vom NLV offiziell genehmigte und beaufsichtigte Langenhagener Gehertag statt. Veranstalter ist der befreundete LAC. Am Sonntag ist laut Ausschreibung vormittags das 3000-Meter-Bahngehen offen für alle Klassen dran, während am Sonnabend Abend vorher die Elite des LAC und auswärtige, besonders die Berliner, starten (längere Strecken). Karl-Heinz Teufert hat anlässlich seines 90. Geburtstages und der 70-jährigen aktiven Zeit als Leichtathlet für die Jugend- und Studentengruppe des SCL zehn Preise zu 25 Euro ausgesetzt (Gutscheine City-Center) für die Schüler/Schülerinnen und Studierende des SCL., die die 3000-Meter-Strecke zeitunabhängig schaffen. Eine weitere Förderung des Wettkampfgehens ist angedacht.