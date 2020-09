Gelassene Pferde – sichere Reiter

Besondere Herausforderungen mussten gemeistert werden

Nach einer halbjährigen Pause veranstaltete der Reiterverein Langenhagen erstmals wieder ein Gelassenheitstraining. Sabine Lorenz organisierte mit einigen Helfern das Training für die Reiterinnen und Pferde aus dem eigenen Verein. Zehn kreative Hindernisse stellen die vierbeinigen Teilnehmer vor „schreckliche“ Aufgaben, die sie mit Hilfe ihrer Menschen zu meistern hatten. Mutig liefen die Pferde über eine massive Holzwippe, als schon schwieriger erwiesen sich die weiße und grüne Plane auf dem Boden: Es folgte Teppiche, die von Steckenpferden eingerahmt und mit Luftballons dekoriert waren. Als neues Element wurde ein Podest aufgestellt, das für Zirkuslektionen genutzt werden kann. Verschleierte Torbögen, gruselige Engpässe, ein Poolnudelpool mit bunten Bällen, verfremdete Regenschirme, Fahnen und glitzernde Folien, eine Minigolfbahn mit Gymnastikball waren ganz besondere Herausforderungen für das Fluchttier Pferd. Schrecklich aufregend war auch die Seifenblasenmaschine in deren Nähe sich so manches Pferd erst nach aufgeregtem Schnauben und nach der ruhigen Zusprache ihrer Begleiter traute. Über diese unheimliche Strecke waren zusätzlich noch angsteinflößende Tiere aus Holz verteilt, die mit ihren arttypischen Geräuschen so manches Pferd in die Flucht schlagen wollten. Der Parcours konnte sowohl zu Fuß als auch geritten in Kleingruppen bewältigt werden.