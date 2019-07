Godshorn ist Stadtmeister

Ein Punkt Vorsprung vor TSV KK

(ok). Die Landesliga-Aufsteiger des TSV Godshorn sind Fußball-Stadtmeister 2019, sicherten sich den Titel nach insgesamt vier Spielen mit einem Punkt Vorsprung vor Klassenkonkurrent TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. Auf den Plätzen drei, vier und fünf folgen der MTV Engelbostel-Schulenburg, DJK Sparta Langenhagen und der SC Langenhagen. Für die beiden höchstspielenden Langenhagener Teams beginnt die Saison am ersten Augustwochenende mit einem Heimspiel. Der TSV Godshorn empfängt am Freitagabend, 2. August, um 19 Uhr den OSV Hannover, der TSV KK trifft am Sonntag, 4. August, um 15 Uhr auf den SV Badenstedt. Zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen kommt es dann am Sonnabend, 21. September, um 14 Uhr am Waldsee.