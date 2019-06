Grenzenloser Jubel am Waldsee

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ist nach 3:1-Sieg Bezirkspokalsieger

Was für ein Erfolg: Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat es geschafft, hat zumzweiten Mal in seiner 109-jährigen Vereinsgeschichte den Bezirkspokal gewonnen.In den Finalspielen, die in Bavenstedt ausgetragen wurden, setzten sich die Krähendurch.Der Bezirk war in dieser Saison wieder dazu übergegangen, den Titelträger diesesprestigeträchtigen Wettbewerbs in einem Final-Four-Turnier an einem zentralenSpielort zu ermitteln. Nach dieser Vorgehensweise ging man auch 2012 vor – jenemJahr, als sich die Krähen zuletzt für ein Halbfinale qualifizieren konnten. Vor siebenJahren unterlagen sie in Harsum dem späteren Titelträger vom STK Eilvese.Anno 2019 hatten es zwei Landesligisten und zwei Bezirksligisten unter die letztenVier geschafft. Der Spielort für die beiden Halbfinals sowie das Endspiel war imVorfeld ausgelost worden. Da das Los auf Bavenstedt fiel, stand die Arena imHildesheimer Stadtteil im Mittelpunkt des Geschehens. Im ersten Semifinale traf der SVB auf den Koldinger SV. Die Partie endete mit einerÜberraschung. Der KSV aus der Bezirksliga besiegte den Landesliga-Vierten an dessenHeimspielstätte mit 1:0.m Dann waren die Krähen an der Reihe. Sie erledigten ihre Semifinalaufgabe mit Bravour, schlugen den Bezirksligisten SV Newroz Hildesheim mit 3:1. Somit trat das ein, was einige Bavenstedter Offizielle tags zuvor befürchtet hatten.Ein Finale in Hildesheim – und kein Hildesheimer Team ist dabei. Dennoch fandensich zum Finale zwischen dem Koldinger SV und dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweiderund 300 Zuschauer ein. Diese wie auch die Aktiven wurden rundum bestens betreut,das gesamte Final-Four-Turnier ist von den vielen Helfern des SV Bavenstedthervorragend organisiert worden.Der Koldinger SV hatte in dieser Saison bereits einen großen Titel gewonnen. ImWinter gewann der KSV das Hallenmasters mit einem sensationellen Sieg im Finalegegen den Regionalligisten TSV Havelse. Auf dem grünen Rasen hätte Koldingendurchaus einem weiteren Favoriten Gegentore bescheren können, doch zunächst kamdas junge Team nicht am starken Krähenwinkeler Keeper Andre Pigors und dessenaufmerksamen Vorderleuten vorbei. Dafür waren es dann die zahlreichen mitgereistenFans der Rot-Blauen, die an diesem Abend den ersten Torjubel ausstoßen durften.Und erneut war es Yannic Reck, der dem TSVKK den Boden bereitete und das wichtige1:0 erzielte. Nach einem Eckball war Krähenwinkels Nummer Sieben zur Stelle.Mit dieser Führung im Rücken suchte das Team zur Halbzeit die Kabinen auf.Als es weiterging, hielt Pigors die Null mit einer weiteren starken Parade fest. DerSchütze des zweiten Tores im Halbfinale sorgte daraufhin auch im Endspiel für das2:0. Marcel Kunstmann traf auch diesmal, baute den Vorsprung aus. Doch derBezirksligist schlug schnell zurück. Nils Schwabe verkürzte, und die Blau-Gelbenwaren wieder im Rennen. Und wäre Koldingens Daniel Ische kurze Zeit später nichtam Pfosten gescheitert – der Abend hätte noch weitaus spannender verlaufen können.So stand es weiter 2:1 für den TSV KK. Noch etwas mehr als 20 Minuten waren nochzu spielen, und der Traum vom Pokalsieg nahm immer konkretere Formen an. Jedegelungene Aktion, jeder vereitelte Gegenangriff und jede verstrichene Minute brachtendie Krähen näher an den ersten großen Titelgewinn seit 28 Jahren. Und dann kam sie,die 85. Minute. Mit einer gelungenen Kombination kamen die Rot-Blauen vor dasKSV-Tor. Es war Tristan Schmidt vorbehalten, diesen Angriff erfolgreich abzuschließen.Im Viertelfinale hatte er noch mit einem souverän verwandelten Elfmeter entscheidendzum Weiterkommen beigetragen, nun war es der Youngster, der das entscheidende 3:1erzielte. Nun sehnten alle Krähen den Schlusspfiff herbei. Einiges erinnerte an 1991.Auch damals hörte der Trainer des TSVKK, damals war es Rainer Stiller, nach derSaison auf und verabschiedete sich mit dem Pokalsieg. Bernd Krajewski schien es ihmnun gleichzutun. Er brachte den monatelang verletzten Arne Döpke noch in den Genuss,den Triumph auf dem Rasen mitzuerleben.Dann war das Spiel zu Ende, und der Traum war wahr geworden. Der Bezirkspokalsieger2019 heißt TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ! Nach dem Bezirkspokalsieg 1991, demdamaligen Erfolg im niedersächsischen Landespokal und dem Einzug in den DFB-Pokal,dem Kreispokalsieg 1972 sowie den drei Aufstiegen in die Landesliga 1985, 2005 und2015 hat die Mannschaft der Vereinsgeschichte ein unvergessliches Erfolgskapitelhinzugefügt.Nachdem das Team dann endlich den begehrten Pokal in den Abendhimmel vonBavenstedt recken durfte, kannte der Jubel keine Grenzen mehr.Damit wird der TSVKK in der Saison 2019/2020 an drei Wettbewerben teilnehmen.Auf Punktejagd wird das Team weiterhin in der Landesliga gehen. Als Titelverteidigerstarten die Krähen in den Bezirkspokalwettbewerb. Zudem werden sie am Niedersachsen-pokal teilnehmen. Eine überaus interessante Spielzeit steht bevor, die am Mittwoch, den10. Juli, um 18.30 Uhr mit einem Spiel gegen den Regionalligisten Hannover 96 IIeröffnet werden wird. Bis dahin geht der Bezirkspokalsieger mit einembreiten Lächeln in die hochverdiente Sommerpause und drückt der A-Jugend desTSV KK die Daumen, die über die Relegation in die Bezirksliga aufsteigen kannund ebenfalls den Pokal an den Waldsee holen möchte.Mannschaft: Pigors, Marre, Heineking, Bart, Tegtmeyer, Müller (ab 56.T.Schmidt),Dosch, Schorler, Reck (ab 74.Hübner), Kunstmann, Böttcher (ab 89.Döpke)Trainer: KrajewskiTore: 36.1:0 Yannic Reck, 55.2:0 Marcel Kunstmann, 60.2:1 Nils Schwabe,85.3:1 Tristan Schmidt