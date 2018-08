Größtes Turnier der Region

Hannover-Airport-Cup 2018 vom 10. bis 12. August beim TSV KK

Am Wochenende von Freitag, 10., bis Sonntag, 12. August, ist es endlich soweit: Auf der Sportanlage des TSV KK findet das größte Saisonvorbereitungsturnier der Region Hannover statt. Insgesamt 80 Mannschaften werden an drei Tagen dem runden Leder hinterherjagen.Das Besondere an diesem Turnier ist zweifelsohne, dass es ein Turnier für alle Alersklassen ist. Von den Bambinis bis zur A-Jugend sind alle Spiel- und Altersklassen vertreten.Eröffnen werden das Turnier am Freitag um 17. Uhr die A-Junioren und die B-Juniorinnen. Hierbei wird die neu formierte A-Jugend des TSV KK um das neue Trainerteam Sven Jellen/Frank Meier/Thomas Seegers alles daran setzen, den Finaleinzug vom vergangenen Jahr zu wiederholen und diesmal den Pokal am heimischen Waldsee zu behalten.Am Sonnabend geht es dann mit den E- und den D-Junioren weiter, die ab 10 Uhr mit jeweils 16 Teams ganztägig im Einsatz sein werden. Hierbei wird der TSV KK in beiden Wettbewerben mit jeweils drei Teams im Einsatz sein werden und sicherlich sportlich eine gute Rolle spielen.Am Sonntagvormittag ab 10 Uhr eröffnen dann die C- und die F-Junioren dann den dritten und letzten Turniertag. Auch hier ist der TSV KK jeweils mit drei Mannschaften dabei. Das Turnier beschließen dann ab 15 Uhr die B- und die G-Junioren (Bambini).Der TSV KK freut sich darauf, an allen drei Turniertagen möglichst viele Besucher auf der schönen Anlage am Waldsee begrüßen zu können. Kaffee, belegte Brötchen, von den Müttern der Spieler des TSV KK selbst gebackene Kuchen sowie kalte Getränke und Leckeres vom Grill können zu zivilen Preisen erworben werden. Darüber hinaus haben selbstverständlich auch die Waldsee-Terassen wie gewohnt geöffnet.