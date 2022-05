Gute Chancen auf Klassenerhalt

Schachtiger: erster Sieg in der Landesliga

Am aktuellen Spieltag setzten sich die Schachtiger Langenhagen gegen die SD Isernhagen durch und erzielten damit ihren ersten Saisonsieg in der Landesliga. Carsten Ahlvers, Manfred Backhaus und Helge Wittur gewannen ihre Partien. Michael Lehmann siegte kampflos. Andreas Stabolewski stellte mit einem Remis den 4,5-3,5-Erfolg sicher. In der Tabelle kletterten die Tiger um einen Rang und sind jetzt Neunte und müssen in der nächsten Runde zum Tabellenvierten Hannover 96. In der Bezirksklasse mussten die Tiger die Begegnung ihrer zweiten Mannschaft gegen den HSK Lister Turm V aus organisatorischen Gründen absagen und eine kampflose 0-8-Niederlage einstecken.Die nächsten beiden Runden haben die Tiger spielfrei, da die planmäßigen Gegner ihre Mannschaften pandemiebedingt zurückgezogen haben. Die Tiger sind nun Tabellensechste von nur noch acht teilnehmenden Mannschaften.Da vermutlich nur noch ein weiterer Abstiegsplatz besteht, haben die Tiger noch gute Chancen auf den Klassenerhalt.