Hannover Scorpions und Kassel Huskies

Weiterer Partner für Wedemärker Eishockeyteam

Wedemark/Langenhagen. Die Hannover Scorpions haben neben den Grizzlys Wolfsburg aus der DEL nun einen weiteren höherklassigen Kooperationspartner gefunden. Ab sofort arbeiten die Scorpions außerdem mit den Kassel Huskies aus der DEL 2 zusammen. Im Zuge der neuen Partnerschaft erhalten die Spieler Tom Geischeimer (#73), Dustin Reich (#53) und Paul Kranz (#28) eine Förderlizenz für die Hannover Scorpions.Bereits am kommenden Wochenende könnten die jungen Schlittenhunde vom DEL 2 Vizemeister in der Oberliga-Nord auflaufen und die Scorpions unterstützen.„Wir sind sehr froh mit den Kassel Huskies einen Top DEL 2 Kooperationspartner gefunden zu haben und freuen uns auf eine sportlich fruchtbare Zusammenarbeit mit den ambitionierten Spielern der Huskies“, so Sportchef Eric Haselbacher.„Wir freuen uns sehr, mit den Hannover Scorpions einen neuen Partner in der Oberliga gefunden zu haben“, so Manuel Klinge, Sportdirektor der Kassel Huskies. „Für unsere jungen Spieler ist Hannover ein super Umfeld, sowohl um viel Spielzeit als auch wichtige Erfahrungen zu sammeln. Dazu können sie bei einem absoluten Top-Club der Oberliga-Nord auflaufen.“ Die Hannover Scorpions freuen sich sehr über die Partnerschaft und wünschen den Kassel Huskies viel Erfolg in der laufenden DEL 2 Saison.