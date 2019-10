Herausforderung für HH Burgwedel

Sonnabend, 16 Uhr: Handball-Drittligaderby bei Austeiger TuS Vinnhorst

(st). Für Handball Hannover-Burgwedel kann das Auswärtsspiel bei TuS Vinnhorst der Sprung raus aus den Abstiegsplätzen sein. Im vierten Derby in dieser Saison möchte die Mannschaft um Artjom Antonevitch den zweiten Sieg einspielen.TuS Vinnhorst ist als Aufsteiger aus der Oberliga am Sonnabend ab 16 Uhr in der Wendlandhalle gegen HHB der klare Favorit. Der Gastgeber findet sich in der neuen Umgebung dritte Liga ausgezeichnet zurecht und steht in der Spitzengruppe. Es ist nicht unmöglich, dass die Vinnhorster mit ihrem Coach Nei Cruz Portela sogar Aufstiegsambitionen haben. TuS hat mit Thomas Thiele, Louis Fuhlrott und Phil Hornke zum VfB Fallersleben und Maximilian Schulte zum HV Barsinghausen zwar vier Spieler verloren, aber die sind durch Milan Mazic (HSV Hannover), Florian Freitag (HH Burgwedel), David Sauß (Oranienburger HC) und Matheus Costa Dias (Angel Ximenes AVIA Puente Genil/Spanien) mehr als ersetzt worden. Portela hatte bereits in der Oberligaspielzeit eine drittligataugliche Mannschaft zusammen und so ist es nicht verwunderlich, dass der Aufsteiger im Vorderfeld eine Rolle spielt.Für HHB wird das Spiel also zu einer Herausforderung und die Trainer Kay Behnke und Marius Kastening wollen eine gute Leistung zeigen. Besonders gegen den ehemaligen Mitspieler Florian Freitag, aber auch insgesamt soll eine aggressive Abwehr mit guten Torwarten für eine ausgeglichene Partie sorgen. Die Burgwedeler haben in der Anfangsphase der Serie besonders im Angriff ihre Schwierigkeiten. Mit durchschnittlich nur 24 erzielten Treffern, war es schwer Erfolge zu erreichen. Das soll sich jetzt in der zweiten Hälfte der Vorrunde ändern. Fehler sollen vermieden und Chancen besser genutzt werden. Gelingt das im Spiel gegen Vinnhorst umzusetzen, dann haben Steffen Schröter und seine Mitspieler, wie zuletzt bei der unglücklichen 24:25-Niederlage gegen den SV Mecklenburg Schwerin, auch eine Chance auf einen doppelten Punktgewinn.