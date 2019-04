Herausragende Plätze

Zwölf Mädchen qualifizieren sich für die Landesmeisterschaften

Am Wochenende fand in Holle-Grasdorf der Bezirk Hannover-Cup im Gerätturnen der sieben- bis zehnjährigen Leistungsturnerinnen und der Kürturnerinnen statt. Mit 20 gemeldeten Turnerinnen war der SC Langenhagen einer der stärksten Vereine im Turnbezirk Hannover. Gerade im Nachwuchsbereich der sieben-, acht-, neun- und zehnjährigen Turnerinnen konnte die DTB-Talentschule Langenhagen ihre Qualität unter Beweis stellen. Die Mädchen werden von Kati Bote, Lena Kaiser und Willi Osing trainiert. Einige Mädchen trainieren auch bei den Landestrainern im Landestützpunkt Hannover.Altersklasse 10: 1. Louise Frank, Bezirksmeisterin; 5. Nika Gerr; Altersklasse 9: 1. Merle Winter, Bezirksmeisterin; 2. Liya Singin, 4. Viktoria Bote; Altersklasse 8: 1. Sara Hotoglu, Bezirksmeisterin; 5. Ina Patricia Tot Bagi, 6. Madeleine Hein, 9. Carlotta Enk, 11. Elina Vertkov; Altersklasse 7: 3. Paula Jödicke, 4. Pia Wollenweber, 5. Sophia Amadi, 7. IIayda Ezer.Auch im Kürvierkampf waren drei Mädchen der Altersstufe elf bis 16 Jahre am Start. Hier siegte in der Leistungsklasse 2 der Elf- bis 13-Jährigen Jasmin Fischer. Femke Raschke wurde Vierte, beide qualifizierten sich für die Landesmeisterschaften, die am 25./26. Mai in Burgdorf stattfinden. In der Leistungsklasse 1 belegte Marwa Rustamzada einen hervorragenden zweiten Platz und qualifizierte sich für die Landesmeisterschaften in Borgloh, hier kann sie sich dann eventuell für die Deutschen Meisterschaften empfehlen.