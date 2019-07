Vorbereitungsgruppe startet am 13. September

Der LAC Langenhagen bietet mit seinem engagierten Trainer- und Betreuerteam auch in diesem Jahr wieder die erfolgreiche Herbstaktion "Langenhagen läuft" an..Laufanfänger, Ambitionierte und Quereinsteiger werden auf dem Weg zur Teilnahme am Hermann-Löns-Park-Lauf am 10. November begleitet und unterstützt.Die Vorbereitungsgruppe startet am Freitag 13. September, mit gemeinsamen Hallentraining (Lauf-ABC, Koordinations-, Stabi- und Athletiktraining) in der Peko-Halle im Schulzentrum Langenhagen. Wir bieten Betreuung für die Vorbereitung auf die Laufstrecken über fünf und zehn Kilometer sowie die Fünf-Kilometer-Walking-Strecke an. Höhepunkt und Abschluss unserer gemeinsamen Zeit wird die Teilnahme an einem der schönsten Volksläufe der Region, dem Hermann-Löns-Park-Lauf sein. Auch wenn die Teinehmer vielleicht nicht bei dem Volkslauf starten möchten, verspricht die Aktion einen erfolgreichen Einstieg in den gesundheitsfördernden Ausdauersport. Das Angebot beinhaltet: Acht-Wochen-Trainingsplan,regelmäßige Teilnahme am Hallentraining in der Peko-Halle (freitags 19 Uhr),Lauftraining in der Gruppe (sonntags 10 Uhr), Teilnahme am LAC-Vereinstraining bis Ende 2019 (dienstags und donnerstags 18:20 Uhr), Startplatz beim Hermann-Löns-Park-Lauf am 10. November, Preis: einmalig 45 Euro. Die Trainingszeiten können sich eventuell noch ändern. Änderungen werden rechtzeitig per E-Mail bekannt gegeben. Weitere Informationen und die Anmeldung unter: www.langenhagen-läuft.de. Rückfragen auch gerne an: bernd-mueller@lac-langenhagen.de