Beim TVL wieder „Jung und Söhne – Cup 2019“

Der Tennisverein Langenhagen veranstaltet am Sonnabend, 10. August, ab10 Uhr, ein Tennis-Herren-Doppelturnier auf der Anlage im Sportzentrum II, an der Emil- Berliner-Straße 26. Interessierte Doppelpaare, Herren 50 Plus, könnensich bis zum 20. Juli anmelden bei Rainer v. Hof, Telefon: (0151) 27 56 99 28. Es wird um einen Wanderpokal, gestiftet von der Fa. Jung & Söhne, Langenhagen, gespielt. Die Sieger erhalten zusätzlich Sachpreise. Für die Bewirtung wird bestens gesorgt. Weitere Einzelheiten erfahren die Teilnehmer bei der Anmeldung. Der TVL weist ebenfalls darauf hin, dass eine Zweitmitgliedschaft für Tennisspieler, die bereits Mitglied in einem anderen Verein sind, zu günstigen Beiträgen angeboten wird. Auch für diese Mitglieder stehen ausreichend Plätze zur Verfügung. Zusätzlich haben alle Mitglieder die Möglichkeit, kostengünstige Trainerstunden zu buchen. Freunde und Gäste sind zu dieser Veranstaltung herzlich willkommen.