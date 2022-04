HSG peilt Aufstieg an

Handballer wollen wieder in die Landesliga

(ok). Die Chance ist definitiv da für die HSG Langenhagen. Das Team von Trainer Peter Hensel und Co-Trainer Alexander Krüger will nach einigen Jahren der Abstinenz - der Abstieg in die Regionsoberliga war im Jahr 2017 - wieder in die Handball-Landesliga aufsteigen. Die jeweils drei besten Teams der beiden Regionsoberligen kämpfen in einer Einfachrunde ab dem Wochenende 30. April/1. Mai um drei freie Plätze. Die Ausgangslage für die Langenhagener ist dabei gut, denn wegen eines guten Quotienten in der Regelung auf Grund der Corona-Pandemie kann die Mannschaft drei der insgesamt fünf Spiele in der heimischen Robert-Koch-Realschulhalle austragen. Der genaue Spielplan folgt noch.