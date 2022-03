HSG-Spiele

(ok). In der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule trifft die Männermannschaft der HSG Langenhagen III am Sonnabend, 12. März, um 18.30 Uhr auf die HSG Hannover-West. Die männliche E-Jugend spielt am Sonntag, 20. März, um 9.30 gegen die HSG Herrenhausen/Stöcken, bevor um 13 Uhr ein Minispieltag beginnt. Zum Abschluss des Tages tritt die weibliche C-Jugend in der Regionsliga dann um 16.30 Uhr gegen die HSG Nienburg II an. In der Halle gilt 3G und Maskenpflicht bis zum Platz.