Im Konzert der Großen

D-Junioren des TSV KK im Finale des Sportbuzzer Cups

(ok). Mehr als 100 Teilnehmer aus Stadt und Land waren im Oktober bei den D-Junioren angetreten, um die Besten in Stadt und Region beim Sportbuzzer Hallenpokal zu ermitteln. Jetzt stehen die acht Finalteams fest, und der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ist mit von der Partie. Die beeindruckende Bilanz in 17 Spielen: 81:4-Tore ohne Punktverlust. In einem dramatischen Spiel sicherte sich die Mannschaft der beiden Trainer Fabrizio Ingrosso und Rainer Daniel den Finaleinzug mit einem 1:0 gegen den TSV Havelse. Die Krähen haben beim Deutschlandfinale des Danone Cups in München unter anderem die U 13 von Hertha BSC Berlin geschlagen. Am Sonntag, 3. März, heißen die Gegner im Finale des Sportbuzzer Cups aber Hannover 96, TSV Bemerode, SG Blaues Wunder, JSG Hannover-Wülfel/SpVg Laatzen, SC Hemmingen-Westerfeld, JFV Calenberger Land und 1. FC Germania Egestorf/Langreder.Anpfiff ist um 14.30 Uhr in der Sülbergsporthalle in Springe. Der Sieger qualifiziert sich für die Bezirksmeisterschaft.