RECKEN nehmen Jóhan Hansen unter Vertrag

Die TSV Hannover-Burgdorf kann den ersten Neuzugang für die Spielzeit 2020/21 präsentieren. Den RECKEN ist es gelungen, den dänischen Nationalspieler Jóhan Hansen unter Vertrag zu nehmen. Der Rechtsaußen kommt vom dänischen Spitzenclub Bjerringbro-Silkeborg nach Hannover und hat bei den RECKEN einen Zweijahresvertrag unterschrieben. „Jóhan ist ein sehr guter Spieler und für einen Außen relativ groß. Er verfügt über viel Sprungkraft und hat ohne Frage das Potential, zukünftig auch verstärkt in der dänischen Nationalmannschaft eine Rolle zu spielen“, ist RECKEN-Trainer Carlos Ortega von den Qualitäten des Linkshänders überzeugt.Jóhan Hansen freut sich bereits auf das Abenteuer in der stärksten Liga der Welt. „Es war immer mein Traum, einmal in Deutschland zu spielen, denn diese Liga ist sehr stark und professionell“, so der 25-jährige. Die Entscheidung zu Gunsten der TSV Hannover-Burgdorf erklärt der Weltmeister aus dem Januar 2019 folgendermaßen: „Ich habe das Gefühl, dass Hannover genau die richtige Adresse für mich ist. Alle Personen, mit denen ich im Vorfeld darüber gesprochen habe, haben sich sehr positiv über den Verein, das Umfeld und die Stadt geäußert.“ Bei einem Besuch in der niedersächsischen Landeshauptstadt sah sich Hansen in den Empfehlungen bestätigt. „Die Trainingseinrichtungen, die Geschäftsstelle, aber auch die Stadt haben mir sehr gut gefallen und ich bin schon heute sehr gespannt darauf, dass Trikot der RECKEN zu tragen“, sagt der dänische Nationalspieler, der auf den Färöer-Inseln geboren wurde und daher beide Staatsbürgerschaften besitzt.Dass Hansen, an dem auch andere Vereine aus der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga wie der THW Kiel interessiert waren, sich für DIE RECKEN entschied, ist aus Sicht von Sven-Sören Christophersen „ein sehr positives Zeichen. Wir haben in der Vergangenheit mit dänischen Spielern sehr gute Erfahrungen gemacht und ich hoffe, dass sich Jóhan da nahtlos einreihen wird. In den Gesprächen hat sich bei uns das Gefühl verstärkt, dass er nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich hervorragend zu uns passen wird.“Hansen wird bei den RECKEN die Nachfolge von Eigengewächs Timo Kastening antreten, der sich nach der Saison der MT Melsungen anschließen wird.Steckbrief Jóhan HansenName: Jóhan HansenGeburtstag: 01.05.1994Geburtsort: Thórshavn (Faröer-Inseln)Größe: 190 cmPosition: RechtsaußenLetzter Verein: Bjerringbro-SilkeborgGrößte Erfolge: Weltmeister 2019, Juniorenweltmeister 2015Vertrag bis: 30.06.2022