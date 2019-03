Morten Olsen verlängert seinen Vertrag bei den RECKEN

Die Kaderkonturen bei der TSV Hannover-Burgdorf gewinnen für die Saison 2019/20 kontinuierlich an Schärfe. Mit Spielmacher Morten Olsen verständigten sich DIE RECKEN auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30.06.2020. „Morten ist im Angriff unser Dreh- und Angelpunkt. Wenn er gut spielt, sind wir für jeden Gegner eine große Gefahr. Daher bin ich sehr froh, dass er auch im nächsten Jahr für uns auflaufen wird“, sagt Trainer Carlos Ortega über seinen verlängerten Arm auf dem Spielfeld.Der dänische Nationalspieler wird in der kommenden Spielzeit seine achte im Trikot von Niedersachsens Spitzenhandballern absolvieren. „DIE RECKEN sind in den letzten Jahren zu meinem Verein geworden. Ich habe außer in meiner Jugend in keinem Verein so lange gespielt wie hier in Hannover und daher freue ich mich, auch in der kommenden Spielzeit ein Teil der RECKEN-Familie zu sein“, so der frischgebackene Weltmeister.Nicht nur sportlich auch privat hat Olsen sein Glück in Hannover gefunden. Ende 2017 wurde Sohn Alfred geboren und in diesem Sommer wird Ehefrau Gry das zweite Kind zur Welt bringen. „Es wird erneut ein Junge, hoffentlich ein Handballer“, scherzt Olsen und ergänzt: „Wir haben in Hannover alles was wir brauchen und fühlen uns privat sehr wohl. Dies hat in meine Entscheidung mit reingespielt.“Von den sportlichen Möglichkeiten bei den RECKEN ist der dänische Nationalspieler ebenfalls überzeugt. „Wir haben in meinen Augen eine schlagkräftige Truppe beisammen und wenn wir unser Top-Niveau erreichen, können wir vielleicht nochmal eine Saison wie 2017/18 wiederholen. Auf jeden Fall wünsche ich mir, dass wir uns zum dritten Mal in Folge für das REWE Final Four qualifizieren werden.“Neben den Leistungen auf dem Spielfeld will sich Morten Olsen auch verstärkt um die Förderung der jungen Talente kümmern. „Es ist mir sehr wichtig, den jungen Spielern wie Veit Mävers oder auch unserem Neuzugang Alfred Jönsson, von denen ich sehr viel halte, zu helfen und ihnen wertvolle Tipps zu geben“, erklärt Olsen.Sehr froh über die geglückte Vertragsverlängerung mit dem Olympiasieger und Weltmeister zeigt sich der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen. „Morten ist ein Unterschiedsspieler und ein prägendes Gesicht unserer Mannschaft. Er hat das gewisse Etwas und scheut sich nicht davor, in entscheidenden Situationen die Verantwortung zu übernehmen. Von seiner Erfahrung, auch auf dem internationalen Spielfeld, werden unsere zahlreichen jüngeren Spieler nachhaltig profitieren.“