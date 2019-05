Jana Sostmann und Morice Sander gewannen

Vereinsmeisterschaften 2019 der Jugend im Einzel

Jetzt fand für die Jugendspieler die Vereinsmeisterschaft im Einzel statt. Bei den Mädchen gingen zwei Spielerinnen an den Start. Um Meisterin zu werden, musste die beiden Spielerinnen zwei Spiele mit jeweils vier Gewinnsätzen erfolgreich hinter sich bringen. Jana Sostmann gewann gegen Antonie Patjens den Titel. Bei den Jungen kämpften sechs Spieler im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ um die Krone für das Jahr 2019. Ungeschlagen wurde Morice Sander Vereinsmeister vor Felix Treytnar und Anis Shah. Auch bei den fünf Schülern lautete der Modus „Jeder-gegen-Jeden“. Jan Ille blieb ebenso ungeschlagen und gewann vor Matei Camarzan und Theo Wolfes. Die hohe Beteiligung bei der Vereinsmeisterschaft zeigt, wie begeisterungsfähig Jugendliche beim Tischtennis weiterhin sind. Wer es selbst mal ausprobieren möchte, ist herzlich eingeladen beim Training dienstags und donnerstags ab 17:30 Uhr in der Halle in Krähenwinkel mitzumachen.