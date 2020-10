Jasmin Fischer überzeugt

Dritter Platz für SCL-Turnerinnen im Gesamtklassement

Nach sechs Monaten Corona-bedingter Pause konnten die Turnerinnen wieder in einem Wettkampf starten. Für Jasmin war es der zweite Start in der 2. Bundesliga Frauen im olympischen Gerätturnen in Mannheim. Unter strengen Auflagen wurde am 11. Oktober der zweite Wettkampftag der 2. Bundesliga Frauen in Mannheim durchgeführt. Die Staffel der acht Mannschaften wurde in zwei Wettkampfdurchgänge aufgeteilt, Zuschauer waren nicht zugelassen. Sportdeutschland TV hatte einen Livestream eingerichtet, so dass Eltern und Freunde des Turnens den Wettkampf verfolgen konnten. Dieser wurde von Fans und Freunden intensiv genutzt.Trotz der langen und zermürbenden Wettkampfpause von sechs Monaten ging das Team wieder selbstbewusst an die Geräte. In Mannheim waren für das Turn - Team Kiehn Group Lüneburg-Buchholz folgende Turnerinnen am im Einsatz : Lisa Unger, Mareen Jacobs, Karina Schönmaier, Kathi Richter (alle Blau-Weis Buchholz), und die erst 12- jährigen Nachwuchstalente Alina Schindler und Jasmin Fischer (TSV Ehmen und SC Langenhagen) und der Neuzugang vom TSV Waging Sonja Fischer.Das Einstiegsgerät war der Boden. Mit einer Mannschaftswertung am Boden von 46,35 Punkten war das Team das erfolgreichste in der zweiten Liga an diesem Gerät.Am Sprung wurde die Erfolgsgeschichte fortgesetzt: Kathi (11,60 Punkte), Mareen (12,15 Punkte), Karina (12,55 Punkte) und Sonja (12,85 Punkte) erzielten mit ihren Wertungen Platz zwei an diesem Gerät im Gesamtwettkampf.Jetzt kam der erste Einsatz für Jasmin, die bereits auch schon in Karlsruhe für das Turn-Team antrat. Die Belastung auf einer so großen Bühne, wenn auch ohne Zuschauer, ist für eine junge Turnerin sehr hoch. Sie musste als erste ans Gerät und konnte bis auf einen Zwischenschwung ihre schon anspruchsvolle und ausbaufähige Übung durchturnen. Die anderen drei, schon mit vielen Jahren Erfahrung und höherwertigen Übungen, turnten ihre Übungen sauber durch, mit dem dritten Platz im Gesamtklassement war der SCL zufrieden. Am Barren entscheiden sich oft die Wettkämpfe, weil es schwierig ist, hier hohe Wertungen zu erreichen. Am letzten Gerät, dem Schwebebalken, verließ die SCL-Mädchen die Souveränität und sie zeigten Nerven. Die Balkenstarterinnen (Mareen, Jasmin, Karina und Sonja) mussten insgesamt siebenmal das Zittergerät verlassen und verloren damit wertvolle sieben Punkte.Überglücklich waren am Ende aber dann dochalle. Zwar verhinderte die Balkendarbietung Platz zwei, aber auch Platz drei im Gesamtstarterfeld der 2. Bundesliga ist als großer Erfolg zu sehen.