Jasper Schröder ist Sportler des Jahres

Ehrungen bei RC Blau-Gelb Langenhagen

Die Radfahrsaison steht unmittelbar bevor, dachten die Blau-Gelben bei ihrem letzten Treffen in großer Runde. Das hat sich ja nun allerdings wegen Corona geändert. Der Grund der Zusammenkunft: Ehrung der erfolgreichen SportlerInnen der vergangenen Saison, der WanderfahrerInnen, der RTFler und des Sportler des Jahres.Erfolgreichster Wanderfahrer 2019 war Günter Hansen, zugleich Wander-Fachwart. Es folgten Helmut Finger, Helmut Schulz, Barbara Kramer, Gerda Wirbeleit, Horst Wagner und Walter Euhus. Die erfolgreichsten Rad Touren- und Cross-Touren-Fahrer waren Andreas Heine, Uwe Kramer, und Daniel Deiters. Zu den Breitensportveranstaltungen gehören neben dem Wanderfahren das Radtourenfahren „Permanent“, bei dem an jedem Tag mit Wertung gefahren werden kann. Dann gibt es die RTF-Veranstaltungen zu festgelegten Wochenenden, die von Vereinen ausgerichtet werden und bei denen die Streckenlänge zwischen 40 und 170 Kilometer beträgt. Die größte sportliche Anforderung stellt die „Leistungsklasse“, der Radmarathon, bei dem mindestens 200 Kilometer zurückgelegt werden müssen. Eine Streckenführung ist jeweils vorgesehen, eine Zeitnahme erfolgt in keiner dieser Klassen, sodass die Teilnehmer sich entsprechend ihrem persönlichen Leistungsvermögen beteiligen können. Bundesweit richten mehr als 1.000 Vereine diese Veranstaltungen aus. Die besondere Ehrung des Abends erfuhr Jasper Schröder als Sportler des Jahres. Er beteiligte sich 2019 sehr erfolgreich an knapp 40 Rennen.Der RC Blau-Gelb freut sich über jedes Neumitglied, das sich 2020 – wenn es wieder erlaubt ist - radsportlich in einer dieser Disziplin betätigen möchte. Der Verein unterstützt gerne AnfängerInnen in Materialfragen – ein verkehrssicheres Fahrrad genügt - berät sie und begleitet sie gegebenenfalls bei den Fahrten.