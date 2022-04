JC Godshorn: Jannik Dahlke besteht Danprüfung

Mit Jannik Dahlke hat der Judo-Club-Godshorn jetzt elf Schwarzgurtträger in seinen Reihen. Jannik stellte sich der schwierigen Prüfung zum ersten Dan im hessischen Bad Homburg. Dort überzeugte er die kritischen Prüfer von seinem Können und konnte sich anschließend stolz den schwarzen Gürtel umbinden. "Im Leben eines Judoka ist das ist schon ein besonderer Moment, den man in Erinnerung behält" bestätigt auch der Vorstand des Vereins und gratuliert sehr herzlich zu dieser Leistung.Jannik hat im Alter von sechs Jahren beim JC Godshorn mit dem Judosport begonnen. Er stand in zahlreichen Wettkämpfen für den JCG auf der Matte und absolvierte die Ausbildung zum Trainer C. Als Trainer bringt Jannik nicht nur Kindern und Jugendlichen Judo bei, er ünterstützt auch das Judotraining für Menschen mit einer Behinderung und betreut alle Sportler*innen bei Wettkämpfen. Wir freuen uns, dass unser ehemaliger Sportwart Jannik den ersten Dan erworben hat und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.