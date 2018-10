Jetzt wieder gegen einen Vierten

TSV KK verliert bei Iraklis – Feldspieler gibt den Torhüter

13 Spieltage sind in der Fußball-Landesliga mittlerweile absolviert. Doch das Gefühl,einen Elfmeter zugesprochen zu bekommen, bleibt für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide fremd. Im Auswärtsspiel beim SV Iraklis Hellas Hannover schien esin der zweiten Halbzeit so weit zu sein. Ein Feldspieler der griechischen Gastgeberwehrte den Ball auf der Torlinie mit dem Unterarm ab. Alle rechneten damit, dassSchiedsrichter Justus Bertram zunächst dem Hannoveraner die rote Karte und anschließend auf den Elfmeterpunkt zeigen würde. Zum Entsetzen des Krähenwinkeler Anhangs geschah beides jedoch nicht. Die Pfeife blieb stumm, die Partie lief weiter.Es war der negative Höhepunkt einer wenig souveränen Schiedsrichterleistung.Doch lag es bei weitem nicht nur daran, dass die Krähen den Heimsieg gegen dieSpVgg Bad Pyrmont vor Wochenfrist nicht vergolden konnten.Auf dem engen Platz in Hainholz, wo der SV Iraklis Hellas seine Heimspiele austrägt,sahen die Besucher zunächst eine recht zerfahrene erste Halbzeit, in der der TSVKKeinige schöne Kombinationen zeigte, ohne jedoch einen Ertrag daraus zu erzielen.Statt dessen musste das Waldsee-Team in der 16. Minute das 0:1 hinnehmen. Mit einemstrammen Schuss aus 16 Metern brachte Evangelos Papaefthimiou seine Farben inFührung. Jan Helms im Krähentor war noch mit der Hand am Ball, konnte denEinschuss jedoch nicht verhindern. Bei der Entstehung dieses Treffers hoben gleichdrei KK-Spieler die Arme, um auf eine eventuelle Abseitsstellung hinzuweisen undvernachlässigten die alte Fußballerweisheit „so lange er nicht pfeift, musst du weiterspielen“.Nach dem Seitenwechsel wurde der TSV KK dann immer stärker und hattezahlreiche Offensivaktionen. Ein Freistoß von Philipp Schmidt aus 17 Metern wurdevon einem Iraklis-Spieler ins Toraus abgefälscht. Dann spielte Felipe-MarcelBöttcher den Ball elegant in den Lauf von Marcel Kunstmann. Als dieser am gegnerischenTor angekommen war, gewann Torhüter Daniil Plakou das Duell mit Kunstmann.Kurz darauf hatte der lautstarke rot-blaue Anhang den Torschrei schon auf den Lippen.Mit einer starken Einzelleistung leitete Philipp Schmidt seine eigene Torchancegekonnt ein. Er brachte sich selbst in eine glänzende Schussposition, der rechtePfosten beendete jedoch vorerst die Krähenwinkeler Ausgleichsräume.Aber kurze Zeit später durfte gejubelt werden. Bei einer weiteren Offensivaktionwaren Schmidt und Kunstmann nach vorne geeilt. Philipp Schmidt hatte den Ballauf der rechten Seite am Fuß. Ein Zuspiel zu Kunstmann wäre kontraproduktivgewesen, da dieser im Abseits stand. Also übernahm Schmidt selbst die Verantwortung.Er nahm den Ball volley und feuerte ihn über Daniil Plakou hinweg ins Netz – einherrlicher Treffer.Und wäre den Krähen kurz darauf in der eingangs erwähnten Szene, als ein Hannove-raner Feldspieler den Torhüter gemimt hatte, nicht der Elfmeter verwehrt worden,vielleicht hätte die Partie einen ganz anderen Verlauf genommen.Statt dessen mussten die Krähen in der 79. Minute noch das 1:2 schlucken. UmutYildirim brachte den Ball bei einem Freistoß von der rechten Seite in den Strafraum.Dort war der eingewechselte Abdelkarim Koussi seinen Gegenspielern enteilt.Der langgewachsene Tunesier musste sich noch etwas bücken, um den Ball dann perKopf im Netz unterzubringen. Wieder eines dieser vielen Standard-Gegentore, die derTSVKK in dieser Saison schlucken muss. In der Schlussphase versuchten die Krähennoch einmal alles, um ins Spiel zurückzufinden. Doch irgendwann war auch die Nachspielzeit abgelaufen und die Niederlage besiegelt.Diese Niederlage ist nicht nur mental schwer zu verdauen, sie wirkt sich auchgravierend auf den Tabellenstand aus. Denn neben Iraklis hat mit dem TSV Pattensenein weiterer Konkurrent aus dem Tabellenkeller am Wochenende gewonnen. Krähen-winkels Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz hat sich damit auf sechs Punkteerhöht.Jetzt muss die Mannschaft das schaffen, was ihnen in dieser Spielzeit schon zweimalgeglückt ist: ein Heimsieg gegen den Tabellenvierten. Denn den ersten Saisonsieghatten die Krähen gegen den damaligen Vierten SV Bavenstedt gefeiert. Und denzweiten Sieg der Rot-Blauen gab es gegen die SpVgg Bad Pyrmont, die als Vierterin das Spiel gegangen war. Am nächsten Sonntag, den 28.Oktober geht es für denTSV Krähenwinkel/Kaltenweide um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen weiter. Ramlingens aktueller Tabellenstand? Platz vier.Mannschaft: J. Helms, Hübner, Bart, Pfeuffer (ab 80.Heineking), Tegtmeyer, Trollmann,Schorler, S. Helms, Böttcher, Schmidt, Kunstmann Trainer: PrzyklenkTore: 16.1:0 Angelos Papaefthimiou, 64.1:1 Philipp Schmidt, 79.2:1 Abdelkarim Koussi