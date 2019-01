Jung und talentiert

TSV Havelse leiht Besfort Kolgeci von Eintracht Braunschweig aus

Der TSV Havelse mit Neu-Trainer Jan Zimmermann präsentiert mit Besfort Kolgeci seinen ersten Winterneuzugang. Kolgeci gehörte bis zuletzt dem Drittligakader des Nachbarn aus Braunschweig an, wurde jedoch vorwiegend in der zweiten Mannschaft in der Oberliga eingesetzt. Cheftrainer Jan Zimmermann freut sich auf den jungen, talentierten Innenverteidiger (21 Jahre), der bis zum Saisonende ausgeliehen wird.Zitat Besfort Kolgeci: “Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim TSV. Ich komme aus der Region, ich kenne den Verein und freue mich nun darauf auch die Mannschaft kennenzulernen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der Mannschaft den Klassenerhalt sichern können nun dazu will ich meinen Teil beitragen.“Zitat Jan Zimmermann, Sportlicher Leiter und Cheftrainer: “Mit Kolgeci kommt mein Wunschspieler für die Defensive. Trotz seines jungen Alters bringt er eine gewisse Erfahrung mit und mehr Stabilität in der Defensive verleihen.“