Kaderplanung schreitet voran

Vertragsverlängerung von Alexander Rehberg und Deniz Cicek beim TSV Havelse

Beim TSV Havelse schreitet die Kaderplanung für die kommende Saison voran. Torhüter Alexander Rehberg und Mittelfeld-Allrounder Deniz Cicek haben ihre zum Sommer auslaufenden Verträge um jeweils zwei weitere Jahre bis 2021 verlängert.Rehberg ist seit 2017 für die Garbsener aktiv und spielte zuvor in sämtlichen U- Mannschaften von Hannover 96, wo er mit der U19 das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erreichte. Anfang Mai wird der Torhüter 23 Jahre alt.Der 26-jährige Maschinenbaustudent Cicek spielt – unterbrochen von einem einjährigen Gastspiel bei den Sportfreunden Lotte (Saison 2014/2015) - bereits seit 2008 für den TSV Havelse und gehört mit knapp 200 Regionalligaspielen zu den erfahrensten Kräften der Mannschaft.Zitat Alexander Rehberg: „Ich freue mich darauf zwei weitere Jahre das Trikot des TSV tragen zu dürfen und hoffe, dass ich meinen Teil für eine positive sportliche Entwicklung in den kommenden Jahren beitragen kann.“Zitat Deniz Cicek: “Seit etlichen Jahren trage ich das Trikot des TSV Havelse. Ich bin glücklich und stolz verkünden zu können, dass ich es auch weiterhin tragen werde. Ich bin sehr optimistisch, dass wir als Mannschaft weiter wachsen und uns wieder weiter oben in der Tabelle festsetzen werden.“Zitat Jan Zimmermann, Sportlicher Leiter und Cheftrainer: “Ich freue mich sehr, dass Alex, der in der Rückrunde ein absolut souveräner Rückhalt ist, und Deniz, der nicht nur eine lange Havelser Geschichte hat, sondern auch einer unserer besten Fußballer ist, die nächsten zwei Jahre wichtige Säulen der Mannschaft bleiben.“