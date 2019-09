Kapitäne sind heiß wie Frittenfett

Doppelinterview vor dem großen Landesliga-Stadtderby

Sonnabend, 13.30 Uhr, es ist Zeit für das Derby in Langenhagen: Der SPORTBUZZER hat vor dem Landesliga-Derby zwischen Gastgeber TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und dem TSV Godshorn mit den beiden Kapitänen Alexander Dosch (KK) und Maximilian Linnenbrink (Godshorn) gesprochen. Beide rechnen vor allem mit einem: Kampf!Wie groß ist die Vorfreude auf das Derby, das in der vorletzten Saison in zwei Spielen mehr als 2000 Zuschauer angezogen hat?Linnenbrink: Die Vorfreude ist natürlich bei uns allen riesengroß. Für Amateursportler, wie wir es sind, ist es natürlich etwas Besonderes, vor so einer Kulisse zu spielen. Hier gilt es, dem TSV KK auch noch einmal einen Dank auszusprechen, dass wir das Spiel auf Samstag um 13.30 Uhr vorverlegen konnten. Es steht nämlich am Abend noch die Hochzeitsfeier von meinem Bruder Julian auf dem Programm.Dosch: Die Vorfreude ist gerade wegen der beiden Spiele vor zwei Jahren riesig. Es ist immer etwas Besonderes, vor so vielen Zuschauern zu spielen."Daumen drücken würde jetzt zu weit gehen"Habt ihr dem Nachbarn in der Vorsaison im Abstiegs- beziehungsweise Aufstiegskampf die Daumen gedrückt?Linnenbrink: Vor zwei Jahren und am Ende der letzten Saison hatten wir ja ähnliche Situationen. Bei uns war der Aufstieg abzusehen und KK kämpfte um den Klassenerhalt. Wie eben schon beschrieben, ist es für alle Beteiligten ein Riesenereignis, daher haben wir natürlich gehofft, dass KK die Klasse hält.Dosch: Sowohl für die Zuschauer als auch für uns Spieler sind dies zwei Highlights in der Saison. Daher haben wir uns schon gefreut, dass Godshorn wieder in die Landesliga aufgestiegen ist. Daumendrücken würde jetzt zu weit gehen.Gibt es im Vorfeld die üblichen Frotzeleien untereinander und wenn ja, wie sehen die aus?Linnenbrink: Von den üblichen Frotzeleien habe ich dieses Mal wenig mitbekommen, was höchstwahrscheinlich auch daran liegen mag, dass ich nicht sonderlich aktiv im Social-Media-Bereich bin.Spieler sind angespannt fokussiertDosch: Mir sind keine Frotzeleien bekannt. Wir konzentrieren uns voll auf uns und wollen uns bestmöglich auf das Derby vorbereiten.Mit welchem Gefühl geht es in das Derby?Linnenbrink: Da ist zum einen natürlich die Vorfreude auf das Spiel und die Atmosphäre. Zum anderen ist man auch angespannt fokussiert. Wir wollen schließlich den Aufwärtstrend der letzten beiden Spiele bestätigen und drei Punkte einfahren.Dosch: Sehr viel Vorfreude auf die vielen Zuschauer und das mit Sicherheit sehr intensive und von Kampf geprägte Spiel. Aufgrund der letzten Ergebnisse gehen wir mit viel Selbstvertrauen und einem guten Gefühl ins Derby. Wobei uns bewusst ist, dass das Derby seine eigenen Gesetze hat.