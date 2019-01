Krähen-Cup 2019

19. Januar ab 10 Uhr in der Kaltenweider Sporthalle

Die zweite Ü40 des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide veranstaltet am Sonnabend, 19. Januar, ab 10 Uhr In der Sporthalle der Grundschule in Kaltenweide an der Zellerie den Krähen-Cup. Zwölf Mannschaften, darunter auch die Ü 50 des TSVs, sowie viele Mannschaften aus der Region Hannover, werden in der Vorrunde in zwei Gruppen die Halbfinalisten ermitteln. Die werden dann ab etwa 17 Uhr den späteren Sieger ausspielen. Bei freiem Eintritt werden den Zuschauern neben schönen und spannenden Fußballspielen auch Speisen und Getränke zu moderaten Preisen geboten.