Krähen müssen wieder Anschluss finden

2:4 im Nachholspiel gegen Heessel – jetzt wichtige Partie beim OSV

So schnell kann sich die Gefühlslage ändern. Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweidewar in der Fußball-Landesliga gut in das Jahr gestartet und hatte seit langer Zeiterstmals wieder die Abstiegsplätze verlassen. Danach gab es für das Team jedochzwei Niederlagen. Der TSVKK ist wieder unter den Strich gerutscht. Mehr noch:Der Rückstand zum sicheren zwölften Tabellenplatz ist nun auf vier Punkte ange-wachsen. Umso größere Bedeutung kommt den am nächsten Sonntag folgendenAuswärtsspiel beim OSV Hannover zu.Nachdem die Rot-Blauen am letzten Sonnabend gegen die TSV Burgdorf verlorenhatte, gastierte am Mittwoch darauf erneut ein Team aus dem Altkreis am Waldsee.Der Heesseler SV trat zum Nachholspiel unter Flutlicht auf dem KrähenwinkelerD-Platz an. KK geriet schon früh auf die Verliererstraße. Nach einem verlorenenZweikampf im eigenen Strafraum kam Halil Aydemir von der linken Seite frei zumSchuss. Der Ball schlug im oberen rechten Winkel ein, und die Krähen lagen bereitsnach neun Minuten mit 0:1 zurück. Zehn Minuten später unterlief dem TSV KK ander Strafraumgrenze ein verhängnisvolles Foulspiel. Um die Standardsträrke derHeesseler wissend, hätten solche Situationen im besten Fall verhindert werdensollen. Doch nun ergab sich für den HSV eine perfekte Gelegenheit. Yusuf-IslamAkdas, der schon im Hinspiel per Freistoß gegen die Krähen getroffen hatte, trat auchdiesmal an. Und wieder schoss Akdas ein. KK-Keeper Helms war zwar noch mit denHänden am Ball, konnte das zweite Gegentor jedoch nicht verhindern. Danach ergabensich auch für die Krähen die ersten Tormöglichkeiten. Christopher Marre scheitertenach einem langen Freistoß von Tim Hübner aus der eigenen Hälfte an BurgdorfsTorhüter, später konnten die Gäste auf der Torlinie klären. Effektiver präsentierte sicheinmal mehr der Heesseler SV. Mit einem Heber erzielte Niklas Rohden in der 40.Minute den Pausenstand von 0:3. Heessels Führung war vollauf verdient. Die Gästewaren den Krähen in Sachen Schnelligkeit, Passgenauigkeit und Zweikampfstärkedeutlich überlegen. Manch Besucher sprach davon, dass der Siegeswille auf Seitendes HSV um einiges mehr erkennbar war als beim TSV KK.Nach dem Seitenwechsel kamen die Rot-Blauen besser in das Spiel. Es gelangen nuneinige gute Kombinationen, zudem schienen die Spieler die Zweikämpfe nun besserzu führen. Marcel Kunstmann brachte in der 55.Minute neue Hoffnung zurück an denWaldsee. Nachdem die Krähen fünf Halbzeiten ohne eigenen Torerfolg hinter sichgebracht hatte, schoss der Mannschaftskapitän das 1:3. Doch Heessel hatte einebaldige Antwort parat.Rodi Hezo erhöhte in der 63.Minute auf 1:4. Positiv bleibtfestzuhalten, dass KK trotz des Drei-Tore-Rückstands nicht aufsteckte. Chancen fürChristopher Marre und Felipe-Marcel Böttcher wurden erspielt. Das Tor zum 2:4,das Louis Trollmann von der rechten Seite in souveräner Manier erzielte, kam jedochzu spät. Kurz darauf pfiff der junge Schiedsrichter Gabriel Müller, der als großesTalent an der Pfeife gilt, die Begegnung ab.Am Sonntag müssen die Krähen die Kurve kriegen. Auch der OSV Hannover steckt imAbstiegskampf. Gelingt es den Rot-Blauen in diesem direkten Duell zu punkten, könnensie wieder Anschluss an das rettende Ufer finden. Für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ist es die kürzeste Auswärtsfahrt der Saison. Umso mehr hofft dieMannschaft darauf, dass sich möglichst viele Anhänger auf den Weg machen, um dasTeam in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Gespielt wird am Sonntag,7.April, um 15 Uhr im OSV-Stadion an der Carl-Loges-Straße in Hannover-Bothfeld.Mannschaft: J. Helms, Bart, Tegtmeyer (ab 51.Trollmann), Marre, Pfeuffer, Hübner,T. Schmidt (ab 46.Heider), Mücke, Legien, Böttcher, Kunstmann Trainer: KrajewskiTore: 9.0:1 Halil Aydemir, 19.0:2 Yusuf-Islam Akdas, 40.0:3 Niklas Rohden, 55.1:3Marcel Kunstmann, 63.1:4 Rodi Hezo, 89.2:4 Louis Trollmann