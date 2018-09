Krähen warten weiter auf den ersten Sieg

TSV KK spielt nach Drei-Tore-Vorsprung noch remis in Steimbke

Fünf Spieltage sind in der Fußball-Landesliga mittlerweile absolviert, und noch immerwartet der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide auf den ersten Saisonsieg. Am spätenSonntagnachmittag gab es für die Krähen im Auswärtsspiel beim SV Brigitta-ElwerathSteimbke das dritte Unentschieden.Dass es tatsächlich zu einem Remis kommen würde, davon waren die Gedanken dermeisten Zuschauer im Steimbker Waldstadion zur Halbzeitpause meilenweit entfernt.Der TSVKK lag zu diesem Zeitpunkt mit 3:0 in Front, und der Gegner ging zum einenals punktloser Tabellenletzter und zum anderen mit einigen Personalsorgen ins Spiel.So konnte SVBE-Trainer Volker Datan seinen Stammtorwart Sebastian Schwarzenbergebenso wenig aufbieten wie die beiden treffsichersten Stürmer der Vorsaison, OliverPoltier und Jan Kramer-Hoffmann. Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide konnte dagegenbis auf den rotgesperrten Sebastian Helms, den beruflich verhinderten Christoper Marresowie die Langzeitverletzten Arne Döpke und Dennis Tasche seine beste Formation aufbieten. Und in dieser Formation sollte endlich der erste Saisonsieg eingefahren werden. Immerhin hattesich das Team zuvor in jedem Spiel gesteigert und stand nun selbstbewusst vor der anstehenden Aufgabe.Und die Begegnung verlief aus rot-blauer Sicht durchaus erfreulich. Zwar vergab Felipe-Marcel Böttcher in der zweiten Minute eine Großchance, doch kurz darauf durften dieKrähen jubeln. Andreas Bart beförderte den Ball nach einem Freistoß von Philipp Schmidtins Netz. Auch das zweite Tor der Gäste ging von einer Aktion von Philipp Schmidt aus.Er spielte den Ball von rechts auf Oliver Pfeuffer, der links vom Strafraum lauerte. Pfeufferbrachte das Spielgerät hinein. Der Ball sprang zunächst vom Pfosten zurück, prallte dannjedoch vom Unglücksraben Dennis Meyer, Steimbkes Ersatztorhüter, ins Tor. Es stand2:0 für die Gäste vom Waldsee. Der SVBE kämpfte verbissen, um zurück ins Spiel zu finden, die Krähen hielten geschickt dagegen. Und hatten auf die größte Steimbker Chance kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit – Jan Helms hatte pariert – die passende Antwort.Philipp Schmidt brachte einen Freistoß von der rechten Seite zu Renè Legien. DennisMeyer kam einen Schritt zu spät, und der Ball landete wieder bei Philipp Schmidt, derdaraufhin mit einem platzierten Schuss auf 3:0 erhöhte. Die Heimmannschaft hattedanach eine hundertprozentige Möglichkeit zur Ergebniskorrektur, doch brachte esein Spieler fertig, den Ball aus einem Meter Entfernung über das Tor zu köpfen.Die zweite Halbzeit war noch nicht lange in Gange, da lag der Ball wieder im Netzder Gastgeber. Renè Legien hatte bei seiner Gelegenheit vor sich lediglich TorhüterMeyer, neben sich Felipe-Marcel Böttcher. Er entschied sich für den Pass zu Böttcher,und augenblicklich ging die Fahne des Linienrichters in die Höhe, noch bevor BöttchersSchuss im Tor gelandet war. Eine Abseitssituation wollen die Unparteiischen erkannthaben. Während die Anhänger der einen Mannschaft noch mit dieser Szene haderten,konnten die Fans des anderen Teams kurze Zeit darauf zum ersten Mal jubeln. FarukBarbaros traf in der 66.Minute zum 1:3. Dieses Gegentor sollte jedoch nicht der letzteNackenschlag für die Krähen sein. Nur drei Minuten erzielte Marcel Wind nach einemZuspiel von Jan-Niklas Remmert von der linken Seite das zweite Steimbker Tor.Nach einem Legien-Freistoß hätte Helge Heider per Kopf kurz darauf für etwasEntspannung sorgen können, er scheiterte jedoch knapp. Und dann ging es mit denRückschlägen weiter. Da war zunächst die gelb-rote Karte, die Andreas Bart in der 70.Minute bekam, womit beim nächsten TSVKK-Spiel gleich zwei Glieder der Stamm-Viererkette gesperrt sein werden. Dann gab es für Steimbke einen Freistoß ausgefährlicher Situation. Die Verursachung dieses Freistoßes hätte vermiedenwerden sollen, denn dieser führte zu entscheidenden Szenen. Nachdem der Freistoßausgeführt war, foulte Mohamed Akrout seinen Gegenspieler im Strafraum. Jan-NiklasRemmert legte sich den Ball zurecht – doch KK-Keeper Jan Helms parierte den gutplatzierten Schuss glänzend. Sollte dieser gehaltene Elfmeter den Krähen nochmalRückenwind für die anstrengende Schlussphase geben? Nein, denn eine Minute spätergab es erneut einen Strafstoß für Steimbke. Diesmal trat Dennis Pissor an. Helms flogin die richtige Ecke, konnte den Einschuss jedoch nicht verhindern. So standen dieSpieler des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, die bis zur Pause so eindeutig vorne lagen,am Ende mit nur einem Punkt da. Weiter geht es nächsten Sonntag, 9.September 2018. In einem weiteren Auswärtsspiel tritt der TSVKK um 15 Uhr beim Heesseler SV an.Mannschaft: J. Helms, Tegtmeyer, Heider, Bart, Pfeuffer, Schorler, Legien, Schmidt (ab 76.Dosch),Böttcher, Trollmann (ab 46.Akrout; ab 86.Hübner), Kunstmann Trainer: PrzyklenkTore: 5.0:1 Andreas Bart, 20.0:2 Eigentor Dennis Meyer, 45.0:3 Philipp Schmidt, 66.1:3 FrankBarbaros, 69.2:3 Marcel Wind, 72.3:3 FE Dennis PissorGelb-Rot: 70.Andreas Bart (KK)bes. Vorkommnis: 71.Jan Helms (KK) partier Elfmeter von Jan Kramer-Hoffmann (Steimbke)