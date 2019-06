Kreismeister gesucht

(ok). Die Kreismeisterschaft der D-Junioren findet am Freitag, 21. Juni, ab 18 Uhr beim TSV Havelse statt. Gespielt wird einmal 18 Minuten. Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide spielt in Gruppe B zusammen mit VfL Eintracht Hannover, TSV Havelse und Hannover 96. In der anderen Gruippe starten der HSC Hannnover, JFV Calenberger Land und TuS Ricklingen.