Krümel landeten auf Platz acht

Nachwuchsturnier in Langenhagen

Jetzt fand in Langenhagen das Nachwuchsturnier für Voltigierer statt. Auch die Nachwuchsteams und Einzel des RVC Wedemark waren an diesem Wochenende vertreten.Am ersten Tag ging die Nachwuchsgruppe eins mit Jack und Longenführerin Larissa Bleidistel an den Start, das Team startete in der Klasse Schritt/Galopp und erzielte Platz sieben. Am Turniersonntag erreichte EInzelvoltigiererin Lisbeth Hardeweg Platz vier auf Jack. Der Nachmittag war den jüngsten Teilnehmern in der Prüfung „Pflicht“ ohne Kür vorbehalten. Die Krümel kamen auf Platz acht (Longe Larissa Bleidistel) und die Nachwuchsgruppe zwei (Longe Annekathrin Jaenich) auf Platz acht. Beide Teams starteten auf der Tinkerstute Pandora.