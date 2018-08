"Langenhagen läuft" startet wieder

Vorbereitungskursus beginnt am Sonntag, 16. September

Der LAC Langenhagen startet auch in diesem Jahr wieder eine tolle Aktion unter dem Motto "Langenhagen läuft". Einsteigern und auch ambitionierten Läufern wird die Möglichkeit gegeben, unter fachlicher Leitung des Trainerteams mit einem achtwöchigen Laufkursus den Übergang vom Sommer in den Herbst fit und gesund zu bewältigen. Es wird ein Vorbereitungskursus angeboten, der am Sonntag, 16. September, beginnt. Alle Teilnehmer werden mit professioneller Unterstützung auf eine Teilnahme bei einem der schönsten Herbst-Events, dem traditionellen Hermann-Lönsparklauf durch die wunderschöne Eilenriede am 11. November in Hannover vorbereitet.Dort findet das intensive Training nach acht Wochen auf Strecken über fünf und zehn Kilometer seinen Abschluss und vorläufigen Höhepunkt.Neben der Vorbereitung auf die Laufwettbewerbe wird in diesem Jahr auch erstmals Walking-Training angeboten und im Lönspark gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Erlernte auf der Fünf-Kilometer-Walkingstrecke auszuprobieren.Natürlich stehen beim Training, wie beim LAC gewohnt, Gesundheit und Spaß im Vordergrund. Die Kursgebühr beträgt 49 Euro inklusive Startgebühr für den Lönsparklauf.Nach Abschluss des Vorbereitungskurses können alle TTeilnehmer bis zum Jahresende kostenfrei am Vereinstraining des LAC teilnehmen. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.langenhagen-läuft.de