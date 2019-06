Sportabzeichen-Abnahme für alle Kinder und Jugendlichen des SCL

Jetzt können alle Mitglieder des SC Langenhagen im Alter von sechs bis 17 Jahren das Sportabzeichen in den leichtathletischen Disziplinen Laufen, Springen, Werfen absolvieren. Auch die jüngeren Vereinsmitglieder von drei bis fünf Jahren können sich sportlich betätigen. Hier wird das Mini-Sportabzeichen „Hoppel und Hase“ vergeben.Wer noch nie ein Sportabzeichen in der Region Hannover abgelegt hat, muss unbedingt einen Nachweis über seine Schwimmfähigkeit mitbringen. In der Regel ist das der Deutsche Jugendschwimmpass, indem mindestens das Abzeichen in Bronze bestätigt sein muss. Die Schwimmfähigkeit ist Voraussetzung zum Bestehen des Sportabzeichens und muss bei Kindern und Jugendlichen einmal nachgewiesen sein. Das Mini-Sportabzeichen braucht noch keinen Nachweis. Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend, 22. Juni, um 10 Uhr und findet auf dem Sportplatz des SC Langenhagen in der Leibnizstraße statt. Für eine gute Planung wird um eine Anmeldung vorab bis zum 13. Juni bei Dieter Schnuer per Mail an sportabz.sclgh@arcor.de gebeten. Nach Auswertung und Anerkennung durch den Regionssportbund werden die Sportabzeichen (Urkunde und Anstecknadel) dann auf der offiziellen Sportabzeichen-Verleihung des SC Langenhagen am 23. Oktober um 18 Uhr vergeben. Hier winken den Sportlern mit den besten Ergebnissen außerdem Preise für ihre Leistungen. Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes und kann jährlich neu im Verein absolviert werden. Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und bezieht sich auf die motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination.