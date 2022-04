Kursus "Fit für das Sportabzeichen" ab 2. Mai

Die Leichtathletikabteilung des SC Langenhagen bietet in diesem Jahr erstmalig einen Kursus „Fit für das Sportabzeichen“ an! Trainiert werden sollen die leichtathletischen Disziplinen Laufen, Springen, Werfen, damit das Erreichen des Sportabzeichens in greifbare Nähe rückt. Sportliche Vorerfahrung ist keine Voraussetzung, allerdings sollte eine sportliche Betätigung erst nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.Die Abnahme der Sportabzeichenprüfung kann im Verlaufe des Kurses erfolgen, aber auch zu einem späteren Zeitpunkt zu den öffentlich bekanntgemachten Terminen der Sportabzeichenprüfer des SCL nachgeholt werden.Der Kursus mit zehn Trainingseinheiten á 75 Minuten immer montags von 18:30 bis 19:45 Uhr auf dem Sportplatz am Schulzentrum an der Konrad-Adenauer-Straße, statt. Erster Termin ist der 2. Mai, letzter Termin der 11. Juli.„Fit für das Sportabzeichen“ richtet sich an Erwachsene und Familien, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich.Die Kursgebühr für Nicht-Vereinsmitglieder beträgt 45 Euro, für Mitglieder des SCL 30 Euro.Anmeldungen bitte per mail an leichtathletik@sc-langenhagen.de oder marenzoeller@t-online.de . Oder telefonisch an Maren Zöller-Jähner, (0511) 7 40 36 79.