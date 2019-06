Lauferlebnis Breslau

Dana Bigocki unter 13.000 am Start

Der Wroclaw-Nacht-Halbmarathon im niederschlesischen Breslau ist eine große und einzigartige Nacht-Veranstaltung, bei der 13.000 Läufer starten. In diesem Jahr hat Dana Bigocki aus Langenhagen mit einer Zeit von 2:35:44 den 40. Platz in der Altersklasse W60 erlaufen. Start und Ziel sind im „Olympia-Stadion“ von Wroclaw. Die Strecke ist eine läuferische Sightseeing-Tour durch die Stadt, bei welcher die Bewohner gleichzeitig zusammen mit den Läufern eine Halbmarathonparty mit Musik feiern. Nächstes Jahr findet eine Busreise findet am 12. Juni 2020 ab Langenhagem zur Veranstaltung statt. Info und Anmeldung unter E-Mail: bigocki.sport@t- online. de.