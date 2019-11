Laufpass bei Blau-Gelb

Trainingstermine am 10. und 24. November

In der Winterpause bietet der Radsportverein Blau-Gelb Langenhagen seinen Aktiven neben Trainingseinheiten in der vereinseigenen Sporthalle und dem Straßentrainig am Wochenende - soweit das Wetter es zulässt – eine weitere Trainingsmöglichkeit an, den „Laufpass“.Blau-Gelb Langenhagen ermöglicht dieses Training auch vereinsfremden Kindern im Alter zwischen vier bis 15 Jahren an. Die nächsten Termine: 10. und 24. November. Jeweils um 10 Uhr. Gestartet wird vom Vereinsheim Emil-Berliner-Straße 32. Gelaufen wird auf autofreien Wegen zum und um den Silbersee. Die Laufstrecke ist variabel und altersabhängig zwischen 500 Metern und zehn Kilometern lang. Weitere Einzelheiten unter: Laufpass@spurtlinie.de