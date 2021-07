Luis is back

Handballer Luis Flöricke kommt mit sofortiger Wirkung zurück zur HSG Langenhagen. Der 20-jährige Rechtsaußen war nach der Saison 19/20 zum Landesliga-Aufsteiger TuS Altwarmbüchen gewechselt. Leider verhinderte die Absage der letzten Saison jegliche Pflichtspieleinsätze für den TuS in der Landesliga. Mit Luis bekommt die erste Herren einen super effizienten und abschlussstarken Linkshänder in ihre Reihen, der dazu noch als zuverlässiger Sieben-Meter Schütze gilt. Eine lange Eingewöhnungszeit wird ebenfalls nicht nötig sein, so spielte Luis bereits seit den Minis für die HSG.