SC Langenhagen lädt für 26. September zum Probetraining ein

Nachdem am vergangenen Wochenende die Erste Mannschaft des SC Langenhagen mit einem Erfolg in die Saison gestartet ist, soll es nun auch in Sachen Jugendarbeit bergauf gehen. Nach einem Jugendcamp Ende August veranstaltet der SCL unter der Leitung von Christian Schneider, Björn Becker und Christian Meinerzhagen nun ein offenes Training am Mittwoch, 26. September, von 17.30 bis 19 Uhr in der Peko-Halle in Langenhagen. Wer Lust auf Basketball hat, einfach den Ball schnappen und vorbeikommen.Bitte ein weißes und ein dunkles Shirt mitnehmen, sowie, wenn vorhanden, einen eigenen Basketball! Fragen bitte an meinerzhagen@baskets-hannover.de