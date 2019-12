Mittelfeldspieler hat 173 für den TSV Havelse absolviert

Der TSV hat einen Abgang zu verzeichnen. Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 wechselt Maurice Maletzki zum 1. FC Phoenix Lübeck. Den Mittelfeldspieler zieht es aus beruflichen und privaten Gründen in den Norden. Für die Havelser hat Maurice Maletzki von 2010 bis 2015 und ab 2018 insgesamt 173 Spiele absolviert, in denen ihm 26 Tore gelangen. Der TSV wünscht „Mo" alles Gute und viel Erfolg bei seiner neuen Herausforderung in Schleswig-Holstein.