Marihuana gefunden

Langenhagen. Ein Zeuge teilte nach Auskunft der Polizei am Sonnabendabend gegen 20.50 Uhr per Telefon mit, dass drei Männer in einem Auto an der Hackethalstraße einen Joint rauchen würden. Die Polizei traf dort kurze Zeit später drei Männer (deutsch, 19 Jahre, 18 Jahre alt, alle aus Langenhagen) in einem geparkten Auto an. Im Rahmen einer Durchsuchung wurden eine geringe Menge Marihuana sowie ein sogenannter Cruncher (zum Verkleinern der Marihuanablüten) aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen die drei Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.