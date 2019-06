Matjesfest

Schulenburg. Der Schießsportverein Schulenburg richtet dieses Jahr am Sonnabend, 15. Juni, um 18 Uhr sein siebtes Matjesessen aus. Treffren ist am Schützenhaus Roter Weg 9. Angeboten wird Fisch in vielerlei Zubereitung als Buffet. Vom Bismarckhering über Bratrollmops bis zur Fischsalatplatte gibt es Deftiges nach Herzenslust. Gereicht werden Bratkartoffeln frisch aus der Pfanne, Brote und weitere Zutaten. Mitglieder und Freunde des Vereins sind recht herzlich eingeladen. Anmeldungen nimmt Agnes Möller bis zum 11. Juni telefonisch unter (0511) 72 23 14 entgegen. Des weiteren liegt im Schützenhaus eine Beteiligungsliste aus.