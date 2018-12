Mehr als 30 Tore in fünf Spielen

Godshorner D-Juniorinnen erreichen Endrunde des Sportbuzzer-Hallenpokals

In der Vorrunde des Sportbuzzer-Hallenpokals fungierten die Godshornerinnen auch als Ausrichter in der Sporthalle der Grundschule Kaltenweide. Als Gruppendritter und punktgleich mit dem PSV GW Hildesheim qualifizierten sie sich für die Zwischenrunde.Diese fand Sonntagnachmittag in der HSV-Sporthalle in Burgdorf statt. Hier traten die Godshornerinnen bestens gelaunt und mit viel Spielfreude auf. Gleich im ersten Spiel gegen die Eintracht Hannover zeigten sie schöne Spielzüge und gewannen 9:2. im nächsten Spiel überrannten sie den SC Uetze. Die Partie endete 8:1. In der dritten Begegnung gegen die Vorjahressiegerinnen von Deister United standen sich zwei Teams auf Augenhöhe gegenüber. Die Gegenspielerinen zeichnen sich durch ein großes Kämpferherz und starke Defensivleistungen aus. Den TSVlerinnen gelang es jedoch die Abwehr zu durchbrechen und das Tormädchen zu überwinden. Mit einem knappen 1:0 wurden in einem spannenden Spiel drei Punkte eingefahren. Unter großem Jubel der mitgereisten Eltern, Großeltern und Freunde entschieden sie die weiteren Partien gegen Polizei SV Hannover (6:0) und VfL Bückeberg (8:0) deutlich für sich. Mit fünf Siegen und einem Torverhältnis von 32:3 erreichen die Godshornerinner als Gruppenerster die Finalrunde des Sportbuzzer-Hallenpokals. "Meine Mädels waren fokussiert und torhungrig. Sie haben alles umgesetzt, was sie sich im Training erarbeitet haben. Wir freuen uns riesig auf die Endrunde!", sagte Trainer Björn Wiekenberg nach dem Turnier.Die Endrunde findet am 24. Februar ab 14 Uhr in der IGS Linden statt. Neben dem TSV Godshorn haben der TSV Limmer, der TSV Bemerode, Deister United, Hannover 96 und der SV Polizei Hannover die Finalrunde erreicht.TSV Godshorn: Milena Sternau, Talea Schmökel, Sophia Wiekenberg, Lina Erlhoff, Kim Runkehl, Lena Mössinger, Kristina Harbuz, Emel Salja und Angelina Colacicco