Meldeschluss am 29. August

Vereinsmeisterschaften beim TVL

Langenhagen. Die diesjährigen Vereinsmeisterschaften beim Tennisverein Langenhagen (TVL) finden unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienevorschriften auf der Anlage Emil-Berliner-Straße 26, 30851 Langenhagen, vom 6. bis 12. September statt. Alle interessierten Vereinsmitglieder können daran teilnehmen. Die Startgebühr beträgt fünf Euro. Meldeschluss ist der 29. August. Die Vorrunde geht vom 6.bis 10. September. Endspiele sind am 11. und 12.September. Anmeldungen an Mirjam Bruder, Mail miri@sgbw.de und in der Anmeldeliste im Clubheim beim TVL.Weitere Informationen unter www.tv-langenhagen.de.