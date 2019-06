Mini-Handball ist cool

Schnupper-Training für Mini-Handballer in den letzten drei Juni-Wochen

Weitere Mitspieler suchen die Mini-Handballer der Handball-Spielgemeinschaft Langenhagen. In den drei letzten Juni-Wochen nach Pfingsten (13. Juni bis 1. Juli) können interessierte Kinder zum Schnupper-Training kommen, das in der Sporthalle der Realschule, Rathenaustr, jeden Montag von 15.30 bis 16.30 Uhr und/oder donnerstags von 16 bis 17 Uhr stattfindet. Einfach Sportsachen und Trinkflasche mitbringen und mitmachen. Die Mini-Handballer sind in Altersgruppen eingeteilt, die Jahrgänge 2011, 2012 und 2013 trainieren jeweils getrennt in Kleingruppen. Eventuell gewünschte Vorab-Infos gibt es bei Reinhold Scheiba unter der Telefonnummer (0172) 5 40 48 05.