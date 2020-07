Mission "Aufstieg" angehen

MTB Baskets starten in der Regionalliga

Die MTB Baskets spielen in der kommenden Saison wie erwartet in der Regionalliga Nord und erhalten die Pro B-Lizenz "unter auflösenden Bedingungen".Der Tabellenfünfte der abgebrochenen Corona-Saison kann damit die Mission „Aufstieg“ motiviert und wie geplant in der Saison 2020/2021 angehen. Erfreulich ist, dass die MTB Baskets Hannover unter sogenannten auflösenden Bedingungen eine Lizenz für die BARMER 2. Basketball Bundesliga – Pro B erhalten haben. Lediglich die sportliche Qualifikation fehlt den Hannoveraner für die Teilnahme im deutschen Profibasketball. Das Signal der zweiten Liga sei natürlich sehr positiv und spiegele wider, dass sich die MTB Baskets in Ihrer Entwicklung auf einen sehr guten und professionellen Weg befinde. In der Pressemitteilung vom 13. Mai begründete Ralph Held die Bewerbung für die Pro B damals mit einer Standortbestimmung. „Wo steht unsere Organisation zum jetzigen Zeitpunkt und wie beurteilt und die Zweiten BARMER Basketball Bundesliga zum jetzigen Zeitpunkt?“, dasgalt es herauszufinden. Das Fazit sei mehr als positiv. Die MTB Baskets stünden zum jetzigen Zeitpunkt, klammere man die fehlende sportliche Qualifikation einmal aus, sehr gut da. Ralph Held freut sich darüber, „dass wir unserem Prozess relativ weit sind. Alle Anstrengungen konzentrieren sich nun auf die Vorbereitungen für den sportlichen Aufstieg. Es wird eine extrem schwere Aufgabe, besonders gegen die Top-Teams der Liga, aber wir freuen uns auf die Herausforderung.“