Mit Traumtoren unter die letzten Acht

TSV KK gewinnt im Pokal – der nächste Ostermontag ist verplant

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide steht im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals. DerLandesligist gewann am Dienstagabend beim TSV Stelingen mit 4:1.Für das Achtelfinale hatten die Krähen den vielleicht stärksten Bezirksligisten, der sich noch im Wettbewerb befand, zugelost bekommen. Die Mannschaft steht an der Spitze derStaffel 2 und drang in der letzten Pokalsaison bis ins Endspiel vor. So erwarteten viele der200 Zuschauer im Stelinger Wald eine spannende Partie.Der TSVKK kam gut aus den Startlöchern. Die Anfangsphase gehörte den Krähen, diezielsicher nach vorne spielten und viele Zweikämpfe und Kopfballduelle für sich entschieden. Dennoch hatte der TSV Stelingen die erste aussichtsreiche Tormöglichkeit. Nach Vorarbeit von Demba Djitte scheiterte Ahmet Kaya knapp. Auf der anderen Seite wurde Mohamed Akrout kurze Zeit später kurz vor der Strafraumgrenze gefoult. Ein Fall für Philipp Schmidt. Krähenwinkels Standardexperte legte sich den Ball zurecht – und verwandelte den Freistoßauf direktem Weg. Die Führung hatte jedoch nicht lange Bestand. Acht Minuten spätergichen die Gastgeber aus. Vorausgegangen war ein Missverständnis in der Abwehrreihe,als Torhüter und Verteidiger sich nicht rechtzeitig einigen konnten, wer einen Ball klärensolle. So kam Ahmet Kaya an das Spielgerät, um es sogleich zum 1:1 über die Linie zubugsieren. Der Treffer brachte dem TSV Stelingen Auftrieb. Die Blau-Weißen kamen nunimmer besser ins Spiel, während die Krähen ihren Aktionsradius zeitweilig deutlich herunter-gefahren hatten. Die Schüsse von Richard Leimann und Aykutalp Beser stellten KK-TorhüterAndre Pigors allerdings vor keine großen Probleme. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff lagder Ball dann doch im Krähenwinkeler Netz – eine Abseitsstellung verhinderte die Anerkennungdes Treffers.Nach dem Seitenwechsel wurde der TSVKK dann wieder deutlich zielstrebiger. Einen gutenFreistoß von Philipp Schmidt konnte Stelingens Torhüter Benjamin Benkert mit einer Handabwehren, und ein Akrout-Tor, das von Louis Trollmann gekonnt vorbereitet worden war,wurde wegen einer abermaligen Abseitsstellung nicht gegeben. In der 64.Minute kam esdann zur erneuten Gästeführung. Nach einem Eckball von Philipp Schmidt von rechts köpfteHelge Heider schulbuchmäßig ein. Die Proteste der Stelinger waren nachzuvollziehen, dader Eckball durchaus umstritten war. Die Rot-Blauen ließen sich davon nicht beirren – undgeizten im weiteren Spielverlauf nicht mit sehenswerten Kombinationen. So setzte sichMohamed Akrout mit all seiner enormen Schnelligkeit und feinen Technik auf der rechten Seitegeschickt durch, den anschließenden Torschuss parierte Benkert gut. Dann spielte Helge Heiderden Ball per Kopf nach vorne, Akrout verlängerte ebenfalls per Kopf zu Oliver Pfeuffer, nachdessen folgender maßgenauer Linksflanke Marcel Kunstmann den Ball nicht richtig traf.In der 82.Minute war es dann so weit. Pfeuffer hatte den Ball stark erkämpft, nach rechts zuLouis Trollmann gespielt, und Trollmann krönte seine starke Leistung, indem ihm das Kunststückgelang, von der Strafraumkante aus ins Netz zu treffen. Als wären die drei bis dahin gefallenenTore der Rot-Blauen nicht schon schön genug gewesen, setzte Philipp Schmidt noch einen drauf.Aus 40 Metern hob er den Ball über den weit aufgerücken Torhüter hinweg zum Endstand von 4:1für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ins Netz.Die Krähen haben es geschafft, gegen einen starken Gegner im Derby zu bestehen, dem letztmaligenFinalisten mit großer Kampfkraft zu begegnen, eine eigene Schwächephase zu überstehen, umdann zeitweise mit sehenswerten Kombinationen und traumhaften Toren zu glänzen.Jetzt steht KK verdient unter den letzten Acht. Neben den Krähen stehen auch Newroz Hildesheim,der SV Bavenstedt, der FC Sulingen, Schwalbe Tündern, der VfR Evesen und der Koldinger SV imViertelfinale. Hinzu kommt der Sieger der noch auszutragenden Begegnung zwischen Ramlingen/Ehlershausen und dem OSV Hannover. Die Krähen hoffen auf ein attraktives Los, müssen sich biszum nächsten Pokalauftritt jedoch noch einige Zeit gedulden. Dafür dürfte nun bei allen aus demUmfeld der Rot-Blauen der nächste Ostermontag verplant sein. Dann nämlich, am 22.April 2019,wird das Viertelfinale ausgetragen.Jetzt will der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide den Schwung aus den jüngsten beiden Pflichtspiel-erfolgen nutzen, um auch im kommenden Landesligaspiel bei der TSV Burgdorf etwas mitzunehmen.Das Spiel im Burgdorfer Stadion an der Sorgenser Straße findet am Sonntag, 23.September um 15 Uhr statt.Mannschaft: Pigors, Hübner (ab 56.Tegtmeyer), Heider, Pfeuffer, Marre, Schorler, Schütz,Schmidt (ab 76.Bart), Kunstmann, Trollmann, Akrout (ab 83.Reck) Trainer: PrzyklenkTore: 14.0:1 Philipp Schmidt, 22.1:1 Ahmet Kaya, 64.1:2 Helge Heider, 82.1:3 Louis Trollmann,90.1:4 Philipp Schütz