D-Juniorinnen des TSV Godshorn starten wieder durch

Die D-Juniorinnen des TSV Godshorn gehen in der neuen Saison erneut mit zwei Teams auf Punktejagd. Hierfür werden weitere Spielerinnen der Jahrgänge 2006 bis 2008 gesucht. Dabei spielt es keine Rolle, ob Neueinsteiger oder bereits Fußballerfahrungen gesammelt wurden.Mädchen, die bereits in einer Jungenmannschaft spielen, können mit einem Zweitspielrecht auch Teil der TSV-Godshorn-Familie werden.Trainiert wird mittwochs ab 17.30 Uhr und freitags ab 16.30 Uhr auf der Sportanlage am Spielplatzweg. Trainingsauftakt für die neue Saison ist am 1,. August. Nach einem ganztägigen Trainingscamp am Sonnabend, 4. August, steht am Sonntag, 5. August, bereits das erste Testspiel gegen die C-Juniorinnen des Heesseleer SV an. Anpfiff ist um 10:30 Uhr in Godshorn. Für Rückfragen steht Trainer Björn Wiekenberg unter (0176/) 63 02 03 00 zur Verfügung.