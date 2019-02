Mitspielerinnen gesucht

Medaillen und jede Menge Spaß beim Bemeroder Hallenturnier

Die E-Juniorinnen des TSV Godshorn nahmen am 1. ZOO Cup des TSV Bemerode teil.Zehn Mannschaften traten in zwei Gruppen gegeneinander an. Die Godshornerinnen trafen auf ein starkes Teilnehmerfeld, unter anderem auf die JSG Gifhorn, den Gastgeber TSV Bemerode und das Berliner Team GW Neukölln.Die TSVlerinnen waren mit viel Leidenschaft dabei, jedoch wollte an diesem Tag einfach kein Tor fallen. Am Ende reichte es für das noch junge und unerfahrene Team nur zum 10. Platz. Jede Spielerin erhielt eine Medaille und durfte Fotos mit Tatzi Tatz, dem Maskottchen des Erlebnis ZOO Hannover, machen. So gab es nur fröhliche Gesichter bei den jüngsten Godshorner Fußballmädchen."Ich bin stolz auf meine Mädels. Für die meisten war es ihr erstes Turnier überhaupt. Sie haben toll gekämpft und nie aufgegeben", sagte Uwe Liersch, der das Team ab sofort von Sven Reich, der sich jetzt ausschließlich auf die D2-Juniorinnen konzentriert, übernimmt.Die E-Mädchen freuen sich über weitere Mitspielerinnen der Jahrgänge 2008 und jünger. Wer Spaß am Fußball hat und Teil eines Teams sein möchte, meldet sich bitte unter (0152) 28 64 07 97 bei Uwe Liersch.