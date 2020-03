Mitspielerinnen gesucht

Spartas Fußballfrauen kämpfen um den Klassenerhalt

(ok). Sie kicken zurzeit in der Bezirksliga und landeten beim Hallenturnier in Empelde zuletzt auf einem unglüclichen vierten Platz. Spartas Frauen suchen dringend neue Mitspielerinnen. Trainer ist Amdy Heinrich, Spartas neuer dritter Vorsitzender. Wer Lust hat, sich diesem coolen Team – es kämpft in der Bezirksliga um den Klassenerhalt – anzuschließen, melde sich bei bei Trainer Andy Heinrich unter der Telefonnummer (0173) 6 08 04 00. Oder schaut einfach am Dienstag um 18.30 Uhr oder am Freitag um 18 Uhr beim Training an der Emil-Berliner-Straße vorbei.