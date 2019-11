MTV gewinnt Derby

Fußball-Kreisliga: TSV Godshorn II schon Sonnabend

(ok). Nur eine Langenhagener Mannschaft spielte am Wochenende in der Staffel vier der Fußball-Kreisliga. DJK Sparta kam gegen den SV Kleeblatt Stöcken nicht über ein 3:3 hinaus. Das Stadtderby der beiden Landesliga-Reserven aus Krähenwinkel und Godshorn ist ausgefallen. Bereits am nächsten Sonnabend, 9. November, treffen die Godshorner um 14 Uhr auf SV Borussia Hannover. TSV KK II tritt am Sonntag, 10. November, um 14 Uhr beim SV Kleeblatt Stöcken an. Zeitgleich kickt DJK Sparta Langenhagen beim TSV Limmer. In der Staffel zwei setzte sich der MTV Engelbostel-Schulenburg mit 3:0 im Nachbarschaftsderby beim SV Resse durch. Der Tabellenzweite spielt am nächsten Sonntag, 10. November, um 14 Uhr auf den TSV Bokeloh.